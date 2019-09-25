Günay Bank окажет помощь начинающим бизнесменам

Günay Bank запустил процесс льготного кредитования для развития и расширения бизнеса малых и средних предприятий (МСП), которые зарегистрированы в качестве налогоплательщиков в Азербайджане.

Банк предоставляет эти кредиты за счет средств Фонда развития предпринимательства Азербайджана.

ОАО Gunay Bank продолжает оказывать поддержку предпринимателям, работающим в различных приоритетных областях, а также развитию бизнес-среды в целом.

Ознакомиться с условиями можно на официальном сайте ОАО Gunay Bank, по ссылке http://gunaybank.com/news/gunay-bank-sahibkar-fiziki-sexslere-destek-verdi?fbclid=IwAR3Zmfz3kCn_VWHQ-YPJWzzfgQ73q7GkBS4kuNh7MfqEDvFr0bPuD12w768, или же позвонив в Call-центр банка по телефону 1546.