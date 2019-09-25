Отдел экономики 16:21

Сегодня исполняется год со дня запуска на орбиту телекоммуникационного спутника Azerspace-2. Третий по счету космический спутник Азербайджана был запущен на орбиту 26 сентября 2018 года в 2:38 по бакинскому времени с Гвианского космического центра, расположенного во Французской Гвиане. После успешной доставки спутника на конечную орбитальную позицию и проведения тестовых испытаний в феврале этого года спутник был сдан в коммерческую эксплуатацию. И за восемь месяцев этого года посредством Azerspace-2 ОАО «Азеркосмос» предоставило услуги на 14,1 млн долларов США. А к концу текущего года, согласно полученной нами информации, эта сумма достигнет 18,4 млн долларов. Прогнозы на следующий год также утешительны – ожидается получение дохода в размере 22 млн долларов. Как результат последовательных мер по созданию современной спутниковой инфраструктуры, предпринимаемых под руководством президента Ильхама Алиева, вслед за телекоммуникационным спутником Azerspace-1 и спутником оптического наблюдения Земли Azersky, Azerspace-2 стал третьим по счету национальным спутником Азербайджана. Наряду с удовлетворением спроса на спутниковые услуги внутри страны, служением обеспечению национальной безопасности, созданием космической исследовательской и кадровой базы и укреплением репутации страны на международной арене, эти спутники одновременно служат и коммерческой цели. Это означает, что они должны не только удовлетворять соответсвующие потребности страны, но и приносить Азербайджану реальный финансовый доход в иностранной валюте.

А как это получается, покажем на конкретных примерах. Изучение мирового рынка спутниковых услуг показывает, что достичь этой цели не так уж и легко. Рынок спутниковых услуг является высококонкурентным – большая часть рынка разделена между небольшим количеством крупных игроков, которые к тому же вступили на этот рынок гораздо раньше. Между игроками среднего масштаба существует жесткая конкуренция, а мелкие игроки пытаются найти свою нищу, пытаясь укрепиться в ней. В таких условиях возможности роста для участников рынка в основном появляются в развивающихся регионах. Потому что спрос на спутниковые услуги в исторически отстающих регионах начинает стремительно расти и там все еще существуют нераспределенные сегменты рынка. Это и является причиной того, что все участники рынка, включая крупнейших спутниковых операторов, состредоточили свои усилия на развивающихся азиатских регионах, а в основном - в Африканском регионе. В начале текущего десятилетия, когда Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева вышел на рынок спутниковых услуг и начал реализовывать свои спутниковые проекты, в стратегии «Азеркосмос» были приняты во внимание все вышеупомянутые моменты. Это стало результатом предварительно проведенных обширных бизнес и маркетинговых исследований рынка с целью его глубокого понимания. В результате продуманной маркетинговой политики наряду с Кавказом, Европой и Ближним Востоком в зону покрытия азербайджанских спутников также были включены развивающиеся азиатские и африканские регионы, представляющие особую значимость в сфере экспорта спутниковых услуг. Результаты этих исследований также были учтены при выборе орбитальных позиций, технического и бизнес дизайнов спутников. И результаты не преминули сказаться. На сегодняшний день доход, полученный от предоставленных азербайджанскими спутниками услуг, составляет 155 млн долларов, а с учетом прогнозов ожидается, что в ближайшие годы доходы будут расти и дальше.

А теперь рассмотрим вопрос прибыльности через призму анализа мировой спутниковой индустрии. На фоне условного «застоя», наблюдаемого в последние годы в мировой спутниковой индустрии, позиции «Азеркосмос» выглядят выгоднее. Например, с 2015 года доходы спутниковой индустрии мира ежегодно увеличиваются примерно на 3%, а доходы от спутниковых услуг растут еще медленнее. А в 2018 году и вовсе наблюдалось снижение этих доходов. В то же время в Азербайджане доходы от спутниковых услуг продолжали расти ежегодно на 10-15% даже до того, как Azerspace-2 был введен в эксплуатацию. А после того, как Azerspace-2 начал свою коммерческую деятельность, то есть за первые восемь месяцев текущего года, доходы увеличились на 78% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Причем 44% или 14,1 млн долларов из 31,7 млн долларов, заработанных за 8 месяцев, были получены за счет услуг Azerspace-2. Чтобы понять, как это произошло, обратимся к африканскому рынку, который является одним из ключевых в мире с точки зрения спутниковых услуг. «Азеркосмос» сотрудничает с операторами Африки еще с 2013 года, предоставляя услуги передачи данных (data services) в этом регионе через C-диапазон спутника Azerspace-1. Однако в 2019 году со сдачей в эксплуатацию спутника Azerspace-2 с Ku-диапазоном «Азеркосмос» вышел на африканский рынок телерадиовещания и платного спутникового телевидения (DTH–Direct-To-Home), имеющий большую долю в регионе. За очень короткий промежуток времени «Азеркосмос» начал эффективно сотрудничать с компаниями во многих передовых странах Африки, включая Нигерию. В результате сегодня «Азеркосмос» посредством Azerspace-2 транслирует более 80 каналов популярного контента по всему африканскому региону. Наряду с увеличением доходов компании и расширением спектра услуг через Ku-диапазон, Azerspace-2 также расширил зону покрытия телекоммуникационных услуг. Это первым делом касается региона Юго-Западной Азии, куда входят важные рынки таких стран, как Пакистан и Афганистан. Знаменательно, что сразу после того как Azerspace-2 приступил к своей коммерческой деятельности, «Азеркосмос» подписал крупномасштабный и долгосрочный контракт на предоставление спутниковых услуг правительству США в этом регионе. Учитывая только приведенные моменты, можно с уверенностью сказать, что Azerspace-2 укрепил положение «Азеркосмос» на рынке спутниковых услуг. При этом особо стоит отметить, что 89% доходов «Азеркосмос» формируется именно за счет экспорта услуг. Только за первые 8 месяцев текущего года «Азеркосмос» экспортировал услуги стоимостью в 28 млн долларов США. И сегодня «Азеркосмос» является лидером по этим показателям в общем объеме экспорта в секторе обслуживания среди государственных и негосударственных экспортых субъектов страны. Экспортный портфолио по всем трем спутникам «Азеркосмос», включая Azerspace-2, составляют ведущие компании крупных и развитых стран мира, таких как США, Великобритания, Франция, Германия и Малайзия, которые предоставляют услуги в различных регионах мира. С одной стороны, это показывает обеспечение финансовой ликвидности «Азеркосмос» и объем потока валюты в страну, а с другой стороны, является показателем соответствия предоставляемых «Азеркосмос» услуг мировым стандартам. С помощью молодых азербайджанских специалистов, управляющих спутниками на уровне международных стандартов (молодежь составляет 60% коллектива компании), «Азеркосмос» транслирует более 200 радио и телевизионных каналов на одну треть земного шара, обеспечивая надежную передачу данных и получение высококачественных спутниковых изображений в любой точке Земли. Помимо этого, спутниковые снимки «Азеркосмос» играют важную роль в таких стратегических областях страны, как сельское хозяйство, управление чрезвычайными ситуациями и национальная безопасность. Тем самым, «Азеркосмос» занял присущее ему специфическое положение на конкурентном рынке спутниковых услуг, предоставляя услуги установившейся клиентской базе, которая включает более 30 стран из различных регионов мира, включая Европу, Африку, Ближний Восток, Кавказ, Центральную и Юго-Западную Азию.

Однако уже ясно, что со временем с учетом динамики происходящих на космическом рынке событий, удерживать и усиливать эту позицию будет не легко. С одной стороны, с каждым годом все больше и больше стран (на данный момент около 80) объявляют свои космические программы, а наряду с ними на рынок спутниковых услуг входят компании c частным капиталом. Это, в свою очередь, будет способствовать увеличению объема спутниковых услуг и еще больше усилит высокую конкуренцию в этом сегменте индустрии. С другой стороны, в космической сфере, как и в других сферах, также происходят постоянные технологические изменения. Цель, которую преследуют эти изменения, состоит в том, чтобы сделать космос простым и доступным, а космические услуги - приемлемыми. Под этим подразумевается возможность повторного использования ракет, использование электрических двигателей, уменьшение массы космических аппаратов, внедрение гибких и приспосабливающихся космических аппаратов и оборудования и т.д. Таким образом, эти технологические изменения требуют избавления от традиционного спутникового наследия, они направлены на использование тысяч малых и экономных спутников – кубсатов и наносатов, или наоборот, больших и высокотехнологичных супер-спутников стоимостью в миллиарды долларов.