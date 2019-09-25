Передача Андрея Малахова вызвала скандал между Москвой и Бишкеком

«26 сентября в МИД Киргизии вызван советник-посланник посольства России. Представителем МИД республики выражена озабоченность в отношении подобных высказываний журналистов в государственных СМИ России с учетом киргизско-российских союзнических отношений и стратегического партнерства», - говорится в сообщении киргизского МИД.

Советник-посланник посольства России в Бишкеке был вызван в МИД Киргизии, где ему была выражена озабоченность высказываниями российского телеведущего Андрея Малахова о ДТП в Москве, в совершении которого обвиняется гражданин Киргизии.

В ходе встречи было отмечено, что Малахов некорректно высказался относительно ситуации вокруг гражданина Киргизии Исламбека Акбарова, ставшего участником ДТП со смертельным исходом, говорится в сообщении пресс-службы МИД.

В свою очередь посольство России в Киргизии заявило, что «Малахов — не наш герой. Легко обидеть человека, но трудно с этим жить. Еще хуже, если оскорбляешь целый народ».

В передаче «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1» 24 сентября Андрей Малахов предположил, что авария, в которой погиб Александр Маругов — сын совладельца «Мясной империи» и «Озерецких колбас» Владимира Маругова, могла быть подстроена водителем такси (гражданином Киргизии) Исламбеком Акбаровым, который врезался в мотоцикл Маругова. Телеведущий отметил, что с учетом плохой социально-экономической ситуации в Киргизии он мог сделать это за денежное вознаграждение. В МИДе Киргизии возмутились таким заявлением и назвали его некорректными.

Сам телеведущий оказался удивлен реакцией на свою передачу. По его словам, он уже получил более 20 тыс. откликов. «Я никогда не мог себе представить, что личное мнение ведущего может вызвать столько негодования у жителей демократической Киргизии», – написал Малахов на сайте издания Starhit, главным редактором которого является. Телеведущий отметил, что в программе трудятся представители более десяти национальностей и у него не было цели обвинить кого-либо в преступлении исключительно по национальному признаку. «Правонарушения, а также преступники и жертвы не имеют национальности и гражданства — перед законом все равны», — добавил Малахов.