Административный суд города Лион аннулировал соглашения о побратимстве между французскими городами Десин-Шарпье и Сент-Этьен с находящимися под оккупацией Армении административными единицами Ходжавендского района и города Шуша. Как сообщили haqqin.az в МИД Азербайджана, Баку приветствует решение этого суда.

«МИД Азербайджана приветствует решение административного суда города Лион об аннулировании незаконных «соглашений» между городом Десин-Шарпье (Франция) и административной единице на территории Ходжавендского района Азербайджана от 25 сентября 2017 года и городами Сент-Этьен и Шуша (Азербайджан) от 21 октября 2018 года»,- отмечается в комментариях МИД Азербайджана.