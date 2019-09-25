Франция отказывается от сотрудничества с карабахскими сепаратистами новое решение
Административный суд города Лион аннулировал соглашения о побратимстве между французскими городами Десин-Шарпье и Сент-Этьен с находящимися под оккупацией Армении административными единицами Ходжавендского района и города Шуша. Как сообщили haqqin.az в МИД Азербайджана, Баку приветствует решение этого суда.
«МИД Азербайджана приветствует решение административного суда города Лион об аннулировании незаконных «соглашений» между городом Десин-Шарпье (Франция) и административной единице на территории Ходжавендского района Азербайджана от 25 сентября 2017 года и городами Сент-Этьен и Шуша (Азербайджан) от 21 октября 2018 года»,- отмечается в комментариях МИД Азербайджана.
Внешнеполитическое ведомство отмечает, что т.н. «документы» противоречат национальному законодательству Азербайджана и Франции, в частности, статье 73 французской Конституции, статьям Общего кодекса о территориальных единицах и положениям циркулярного документа, подписанного министрами Европы и иностранных дел.
«Соответствующие суды Франции до сегодняшнего дня аннулировали 9 незаконных «соглашений», подписанных между французскими городами и т.н. «органами местного самоуправления» на оккупированных азербайджанских территориях»,- отмечается в сообщении.
«Азербайджан надеется на скорейшее аннулирование французскими судами и других незаконных «соглашений»»,- отмечает МИД.