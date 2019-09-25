Министерство культуры дало старт новому аукциону

Министерство культуры Азербайджана совместно с ООО Auction Baku и Азербайджанской государственной картинной галереей объявляют о приеме работ к очередному аукциону.

Аукцион проводится Азербайджанской государственной картинной галереей при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики с целью установления в республике деловых отношений в области культуры и искусства, налаживания связей между покупателями и продавцами, усиления конкурентоспособности в сфере арт-бизнеса.

На мероприятии планируется проведение специализированного аукциона антиквариата, старинной мебели, музыкальных инструментов, часов, ювелирных изделий, ковров и изделий ковроткачества, редких вин.

Напомним, регистрация на Auksion Baku проводится по двум направлениям – покупатели и продавцы. Аукционы и конкурсы могут быть как открытыми, так и закрытыми. В открытом аукционе и конкурсе могут участвовать все желающие, а в закрытом – только лица, имеющие специальное приглашение.