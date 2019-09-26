Итоги сессии ЮНЕСКО обсудили в Баку

17:10

В Бакинском конгресс-центре состоялось мероприятие, посвященное итогам 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, проходившей в Баку с 30 июня по 10 июля. Выступивший на мероприятии председатель оргкомитета, созданного в связи с 43-й сессией Комитета всемирного наследия, министр культуры Абульфаз Гараев высоко оценил проделанную во время сессии работу. Министр поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиеву за оказанную в процессе организации и проведения сессии поддержку.

Министр отметил, что в ходе 43-й сессии Комитета всемирного наследия в Баку было рассмотрено 166 вопросов, принято 45 решений, в список ЮНЕСКО были включены 29 образцов культурного и природного наследия. Абульфаз Гараев подчеркнул важность грандиозного события, в котором приняли участие около 2500 делегатов. По его словам, одним из основных направлений государственной политики Азербайджана, помимо сохранения и пропаганды национально-духовных ценностей, исторического и культурного наследия, является поддержка усилий в деле защиты и сохранения всемирного наследия на международном уровне. С этой целью наша страна установила тесное сотрудничество с ЮНЕСКО и вносит свой вклад в деятельность этой организации. В 2013 году в Азербайджане успешно прошла восьмая сессия Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия, каждые два года в Баку проводится Всемирный форум по межкультурному диалогу с участием ЮНЕСКО. Согласно решению, принятому в прошлом году на сессии Комитета всемирного наследия, Азербайджан получил право принимать 43-ю сессию этого авторитетного органа. Этот факт свидетельствует о высоком уровне развития партнерских отношений нашей страны с ЮНЕСКО.

Министр подчеркнул, что видеозапись концертной программы на церемонии официального открытия сессии, в которой принял участие всемирно известный исполнитель Сами Юсуф, набрала рекордное количество просмотров на YouTube. Это еще один вклад в популяризацию азербайджанской культуры в мире. Абульфаз Гараев отметил, что в рамках сессии Министерство культуры Азербайджана, Центр всемирного наследия ЮНЕСКО, Международный центр по сохранению и реставрации культурных ценностей (ICCROM), Государственный историко-архитектурный заповедник «Ичери Шехер», Государственная служба по охране, развитию и реставрации культурного наследия совместно организовали и успешно провели Форум менеджеров памятников и Форум молодых профессионалов. Высоко оценив включение Дворца шекинских ханов и исторического центра города Шеки в Список всемирного наследия ЮНЕСКО на 43-й сессии, министр подчеркнул, что в нашей стране проделана значительная работа на государственном уровне по защите культурного наследия.