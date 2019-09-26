Эмин З.Абасов 17:11

Что творится на мебельном рынке Азербайджана? Какие есть возможности развития? Есть ли конкуренция? Зачем импортировать готовую продукцию стало выгоднее местного производства. По данным статистического комитета АР в сфере производства, мебельное производство снизилось 2,1 раза. Причин этому огромное количество.

В кризис пирамида финансового распределения затрат принимает вид перевернутой формы. Все затраты, за исключением первой необходимости, переходят на долгосрочную перспективу. Мебель не является продуктом первой необходимости, если старая еще готова служить, что нельзя сказать о еде и одежде, которые именно и являются продуктом первой необходимости. Девальвация местной валюты и ее финансовые последствия. Нестабильная экономическая ситуация, несвоевременная адаптация законов, правил и бизнес-процессов в поддержку местного производителя. Таких причин огромное количество и результатом этих причин является то, что слабые компании, слабы не только с точки зрения финансового положения, но так же кадрового и стратегического - что является основой управления, начали исчезать с горизонта, их места начали занимать сильные и новые компании. Некогда лидирующие компании начали исчезать из конкурентного рынка. По моим личным наблюдениям основной причиной ослабления стали неправильная стратегия, неучет рисков, неспособность перестроиться под требования покупательской среды, принятие решений, не исследовав рынок.