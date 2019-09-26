Что творится на мебельном рынке Азербайджана? наши блоги
Что творится на мебельном рынке Азербайджана? Какие есть возможности развития? Есть ли конкуренция? Зачем импортировать готовую продукцию стало выгоднее местного производства.
По данным статистического комитета АР в сфере производства, мебельное производство снизилось 2,1 раза. Причин этому огромное количество.
В кризис пирамида финансового распределения затрат принимает вид перевернутой формы. Все затраты, за исключением первой необходимости, переходят на долгосрочную перспективу. Мебель не является продуктом первой необходимости, если старая еще готова служить, что нельзя сказать о еде и одежде, которые именно и являются продуктом первой необходимости.
Девальвация местной валюты и ее финансовые последствия. Нестабильная экономическая ситуация, несвоевременная адаптация законов, правил и бизнес-процессов в поддержку местного производителя.
Таких причин огромное количество и результатом этих причин является то, что слабые компании, слабы не только с точки зрения финансового положения, но так же кадрового и стратегического - что является основой управления, начали исчезать с горизонта, их места начали занимать сильные и новые компании.
Некогда лидирующие компании начали исчезать из конкурентного рынка. По моим личным наблюдениям основной причиной ослабления стали неправильная стратегия, неучет рисков, неспособность перестроиться под требования покупательской среды, принятие решений, не исследовав рынок.
Правила, риск менеджмента диктуют нам в момент кризиса первым делом снижать добавленную стоимость (маржу), оптимизировать расходы …
Инстинкт самовыживания, управляемый слабыми компаниями, повел эти компании по ложному следу, вместо снижения маржи, а то и цены готового продукта в целом, они снизили цены путем закупа первичного сырья низкого качества. Это привело к тому, что на рынке под известными национальными брендами, которые заслужили уважение потребителей, появились продукты низкого качества. Несмотря на изменение приоритета потребностей покупателей, потребности качества остались на том же уровне.
В среде неопределенных действий/бездействий существующих больших компаний появились новые, которые когда то были малыми цехами, но превратились в компании, хотя и малые, и которые точно знали, что нужно потребителю, так как к ним обращались с прямым как модельным, так и ценовым спросом. Именно эти компании составляют конкурентную среду мебельного рынка.
Множество компаний на рынке - это, безусловно, является поводом для низких цен и огромного выбора моделей, цветов и качества, что очень комфортно для потребителя, в то же время это провоцирует самих производителей и продавцов выставлять наиболее качественную и комфортную продукцию. Но это в обществе, где государство имеет жесткий контроль качества и цены продукта, контроль заключается не в кнуте над производителем, а наоборот, в поддержке его необходимыми реформами для развития местного производства. Что напрямую является частью политики развития ненефтяного сектора в Азербайджане.
Все выше указанное послужило тому, что иностранные мебельные производители, а в основном это турецкие, украинские и белорусские, заполнили наш местный рынок разновидностью моделей.
Обращаясь к азербайджанским мебельным производителям, хочу сказать, что мебель - это то, что мы используем с рождения в повседневной жизни, и даже когда спим, поэтому она должна отвечать должным образом нашим потребностям своим комфортом, качеством и т.д. Производители! Вы создаете культуру, наследие для последующих поколений, и то, что вы делаете и как вы это делаете, несомненно, оставит свой след в истории Азербайджана, важно постараться, чтобы это было именно следом, а не пятном. Целью всякого бизнеса является довольный потребитель, нужно стремиться именно к этому довольству, а довольство начинается с качества.