В антикоррупционной прокуратуре Молдовы заявили, что обыск идет в рамках расследования дела о выводе одного миллиарда долларов из банковской системы страны.

Пресс-секретарь ведомства Кэтэлина Богонос уточнила, что правоохранители проверяют причастность Лучинского к этим событиям, однако никаких обвинений ему пока не предъявлено, он не задержан.

«Я не имею никакого отношения к краже миллиарда из банковской системы. Я не взял ни одного бана, ничего. Я разберусь в прокуратуре. Пусть покажут мне где-нибудь сделку, что я получил какие-нибудь деньги на счет, что у меня есть фирма», - заявил Лучинский.

В 2014 году стало известно, что три молдавских банка (Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank), владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки были ликвидированы, их имущество выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств. Расследование о выводе средств длится с 2015 года.