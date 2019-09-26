Теймур Раджабов завоевал право сыграть в турнире претендентов
Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов вышел в финал Кубка мира и завоевал право сыграть в турнире претендентов-2020.
Сегодня Теймур белыми фигурами обыграл француза Максима Вашье-Ляграва. Вчера первая партия завершилась вничью. Итоговый счет матча – 1,5:0,5 в пользу Раджабова.
В другом полуфинале борьба между китайцами Динь Лиженем и Юй Янъи продолжается. Счет – 1:1.
Напомним, что согласно регламенту, финалисты Кубка мира получают право участвовать в турнире претендентов, в котором выступят 8 шахматистов, а победитель сыграет в матче за чемпионскую корону с Магнусом Карлсеном.