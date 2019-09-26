Kapital Bank навестил 123-летнюю клиентку банка

Сона Самедова является клиенткой Нефтчалинского филиала Kapital Bank. Она родилась в 1896 году в селе Бешдали нынешнего Нефтчалинского района. Бабушке Соне сейчас 123 года и у нее 4 детей, 22 внука, 35 правнуков и 19 праправнуков. Она получает пенсию через Kapital Bank, и еще несколько членов ее семьи также являются клиентами банка.

Как и в предыдущие годы, Kapital Bank проводит интересные социальные проекты в преддверии 1 октября – Международного дня пожилых людей. Наряду с мероприятиями, подготовленными для пенсионеров в этом году, сотрудники Kapital Bank посетили самую пожилую клиентку банка и поздравили ее с наступающим праздником.

Несмотря на пожилой возраст, бабушка Сона выглядит довольно бодрой. По словам членов семьи, она всю жизнь прожила в Нефтчале, чистая природа и свежий воздух положительно влияют на ее здоровье. «Как вы знаете, Нефтчалинский район расположен на стыке реки Кура и Каспийского моря и имеет прекрасную природу. Здешнее население употребляет в пищу в основном рыбные продукты. Для тех, кто живет здесь, достигать возраста 90-100 лет считается нормой. Но все же рекорд долгожительства принадлежит бабушке Соне», - рассказали родственники 123-летней клиентки.

От имени Kapital Bank поздравляем Сону Самедову и всех пенсионеров с наступающим Днем пожилых людей и желаем им крепкого здоровья.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 100 филиалах и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.