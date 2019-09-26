Скончался главный тренер сборной Азербайджана по гандболу

Отдел спорта

Сегодня скончался главный тренер мужской сборной Азербайджана и клуба «Мэхсул» Хикмет Абдуллаев.

Причиной смерти 63-летнего специалиста стала сердечная болезнь.

Allah rəhmət eləsin!

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