Роухани рассказал о предложении Трампа отменить санкции

Президент США Дональд Трамп на переговорах с лидерами стран Европы на полях ГА ООН в Нью-Йорке предложил отменить все санкции против Ирана, заявил иранский лидер Хасан Роухани.

«Другой темой переговоров (европейских лидеров с Трампом) было то, какие санкции надо отменять, и американцы сказали, что отменят все санкции. Но это не было в приемлемой для нас форме», – передает ТАСС слова Роухани.

Между тем сам Дональд Трамп заявил, что снять все санкции якобы предлагал Иран, но американский президент, по его словам, ответил отказом.

«Иран хотел, чтобы я отменил введенные против них санкции ради проведения встречи. Я сказал, конечно же, нет!» - написал американский лидер в Twitter в ответ на высказывания президента Ирана Хасана Роухани.