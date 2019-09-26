Как проект Nar помог людям с ограниченными возможностями

Как передает haqqin.az, во время своего выступления глава департамента по общественным связям Nar Азиз Ахундов сказал, что 45 человек с ограниченными возможностями слуха и речи в течение четырех месяцев прошли обучение и получили сертификаты по профессиям кондитера, повара и моториста. Некоторые из них уже устроены на работу на различные предприятия.

Мобильный оператор Nar провел встречу, посвященную итогам проекта «Школа обучения», которую компания реализует совместно с Общественным объединением «Поддержка глухим» по интеграции в общество людей с ограниченными возможностями слуха и речи.

Председатель Общественного объединения «Поддержка глухим» Кямран Аббасов отметил, что проект позволяет людям с ограниченными возможностями слуха и речи почувствовать радость от того, что они приносят пользу обществу: «Целью создания нашего Объединения было улучшение социальной жизни этой категории людей. Организованный Nar проект «Школа обучения» дает возможность приобрести новые навыки, получить профессию, трудоустроиться и в конечном счете интегрироваться в общество».

Как сообщил haqqin.az Азиз Ахундов, проект по обучению различным профессиям людей с нарушениями слуха и речи реализуется с 2016 года: «Получение профессии открывает для этих людей широкие возможности социализации, сделать карьеру. В этом деле очень большую помощь нам оказывает Объединение «Поддержка глухим». Все мастера, проводящие тренинги, сами с ограниченными возможностями слуха. Первые трудоустройство глухих Nar начал с собственной компании в 2016 году, когда 11 человек получили работу в различных департаментах Nar. В рамках проекта нынешнего года уже восемь человек получили работу в торговой сети супермаркетов «Араз», «Браво», на кондитерском предприятии «Фантазия» и др. Еще 6-7 человек проходят собеседование на трудоустройство. Обучение этих людей - только часть общей программы Nar помощи людям этой категории. Мы уже издали для них различные книги, предоставили 6 месяцев бесплатной услуги видеозвонков и т.д.».

Корреспонденту haqqin.az удалось пообщаться с помощью сурдоперевода с обладателями сертификатов. Наталия Алмамедова сообщила, что ей 25 лет, до сих пор она нигде не работала, так как никакой профессии у нее не было. Она подала заявку на трудоустройство в торговую сеть «Браво» и ожидает ответа от руководства. «Думаю, справлюсь с работой и подружусь с коллективом супермаркета. Открывается новая страница в моей жизни», - сказала Наталия.

Другая выпускница «Школы обучения» Эльвира Самедова уже около месяца работает на кондитерском предприятии «Фантазия». Адаптация к месту работы проходит отлично. «С первой зарплаты куплю маленькому сыну много подарков», - сказала Эльвира.