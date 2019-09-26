В Азербайджане растет популярность профессии учителя

В Азербайджане в 2019-2020 учебном году 3 260 учителей были приняты на работу по бессрочному контракту. Из них 973 человека наняты на работу в школы, к которым не применяются меры стимулирования, 2 287 педагогов - в школы, к которым применяются меры стимулирования. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минобразования.

В настоящее время 3 615 учителей приняты на работу на контрактной основе. Процесс набора учителей на контрактной основе все еще продолжается.

Отметим, что за последние пять лет качество преподавательского состава школ улучшилось, на работу приняты более 20 000 молодых учителей. В сельских школах для молодых педагогов проводятся стимулирующие мероприятия, и уже более 10 000 учителей воспользовались ими.

В этом году число участников конкурса по приему учителей на работу увеличилось более чем в три раза по сравнению с предыдущими годами и составило около 55 000 человек.

В этом же году каждый четвертый абитуриент, набравший более 500 баллов на вступительных экзаменах, выбрал профессию учителя.