Лавров и Помпео встретились в Нью-Йорке

Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео проходит в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА Новости.

Как накануне сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, Москва ранее рассчитывала, что Лавров и Помпео смогут сконцентрироваться на улучшении отношений, но теперь они будут вынуждены начать с обсуждения проблем виз и санкций, введенных Вашингтоном на этой неделе.

Последний раз главы дипведомств встречались в Сочи в мае этого года.