Сафар Мехтиев проверил работу таможни в Билясуваре

Сафар Мехтиев ознакомился с выполнением соответствующих инструкций по упрощению таможенного оформления на Билясуварском таможенном посту. Руководитель ГТК был проинформирован об эффективности мер, предпринимаемых в этом направлении.

Председатель Государственного таможенного комитета генерал-лейтенант Сафар Мехтиев побывал на расположенном на азербайджано-иранской границе Билясуварском таможенном посту Южного регионального таможенного управления.

Председатель Госкомитета дал рекомендации по быстрому, прозрачному и беспрепятственному осуществлению процесса пересечения границы, чтобы обеспечить более легкий и быстрый проход людей и транспортных средств, пересекающих государственную границу.

Затем Сафар Мехтиев осмотрел недавно установленное на Билясуварском таможенном посту средство технического контроля Body scan и ознакомился с его работой.