Нефть продолжает дешеветь

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе торгов вечером в пятницу обвалились ниже отметки, на которой они находились до удара, нанесенного 14 сентября по объектам саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.

Так, по данным портала Investing.com, стоимость барреля нефти марки Brent впервые с момента атаки опустилась ниже $61. На минимуме стоимость барреля Brent оказалась на отметке $60,76, что на 3,15% ниже уровня закрытия предыдущих торгов, сообщает РБК.

Таким образом, цена опустилась даже ниже зафиксированной 13 сентября отметки $60,81. По сравнению с зафиксированным 16 сентября (первый торговый день после удара по Saudi Aramco) уровнем цена снизилась более чем на 15,5%.