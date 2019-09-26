Facebook и Instagram упали

Социальные сети Facebook и Instagram в странах Европы работают со сбоями. Такие данные представлены на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения сайтов.

О сбое сообщили пользователи России, Великобритании, Германии, Франции, Польши, Испании, Италии Швейцарии и других стран.

Проблема в работе обеих платформ случилась около 16:42.

Отмечается, что пользователи жалуются больше всего на сбой в загрузке ленты Instagram (80%) и на работы сайта Facebook (96%). Также поступают жалобы о проблеме с входом в свой аккаунт.