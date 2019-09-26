США нашли радикальный способ «наказать» Китай

В администрации президента США Дональда Трампа начали обсуждать способы ограничения объема американских инвестиций в Китай, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссии.

Консультации ведутся перед очередным раундом переговоров на высшем уровне между двумя крупнейшими экономиками планеты, который должен состояться в начале октября.

В последние годы Китай снимает ограничения на иностранные инвестиции, чтобы не допустить снижения их уровня. Например, Tesla получила право построить завод по производству автомобилей в Шанхае, который будет принадлежать полностью ей, а не совместно с китайским партнером, что было обязательно ранее.

Американцы являются одними из главных инвесторов в Китай, и если США получат возможность ограничить приток капитала, это станет дополнительным давлением в торговой войне.