«Карабах» продолжает победную серию в Премьер-лиге
Сегодня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова матчем «Карабах» - «Сумгаит» стартовал 6-й тур азербайджанской Премьер-лиги.
Сильнейший клуб Азербайджана продолжил свою победную серию, обыграв «Сумгаит» со счетом 2:0. Оба мяча были забиты в конце таймов. В добавленное к первому тайму время счет открыл Дани Кинтана, а в концовке матча Махир Эмрели удвоил преимущество чемпиона.
«Карабах» выиграл все шесть матчей и с 18 очками уверенно занимает 1-е место.
В 6-м туре будут сыграны еще три матча: «Габала» - «Нефтчи» (28 сентября, 17:00), «Сабах» - «Сабаил» (29 сентября, 17:30), «Кешля» - «Зиря» (29 сентября, 19:45).
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 18 очков (6 матчей)
2. «Сабаил» - 10 (5)
3. «Кешля» - 7 (5)
4. «Зиря» - 7 (5)
5. «Сумгаит» - 6 (6)
6. «Нефтчи» - 5 (5)
7. «Габала» - 4 (5)
8. «Сабах» - 2 (5).