«Карабах» продолжает победную серию в Премьер-лиге

Сегодня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова матчем « Карабах » - «Сумгаит» стартовал 6-й тур азербайджанской Премьер-лиги.

Сильнейший клуб Азербайджана продолжил свою победную серию, обыграв «Сумгаит» со счетом 2:0. Оба мяча были забиты в конце таймов. В добавленное к первому тайму время счет открыл Дани Кинтана, а в концовке матча Махир Эмрели удвоил преимущество чемпиона.

«Карабах» выиграл все шесть матчей и с 18 очками уверенно занимает 1-е место.

В 6-м туре будут сыграны еще три матча: «Габала» - «Нефтчи» (28 сентября, 17:00), «Сабах» - «Сабаил» (29 сентября, 17:30), «Кешля» - «Зиря» (29 сентября, 19:45).

Турнирное положение:

1. «Карабах» - 18 очков (6 матчей)

2. «Сабаил» - 10 (5)

3. «Кешля» - 7 (5)

4. «Зиря» - 7 (5)

5. «Сумгаит» - 6 (6)

6. «Нефтчи» - 5 (5)

7. «Габала» - 4 (5)

8. «Сабах» - 2 (5).