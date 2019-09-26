В Сирии нашли «огромный подземный комплекс»

В провинции Идлиб (Сирия) «подземная война» приняла «промышленные» масштабы. Об этом пишет в «Известиях» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Автор делился впечатлениями от посещения «огромного подземного комплекса», обнаруженного в республике при зачистке освобожденного от боевиков горного района у города Хан-Шейхун, где могли скрываться в течение нескольких месяцев до трех тысяч человек.

«Когда мы в него спустились в ходе недавней поездки в Сирию, в одночасье рухнули наши привычные представления о том, как выглядят подобные объекты. Вместо обычных полевых укреплений перед нами оказалась огромная подземная крепость. Масштабы ее ужасают. Десятки вырубленных в известняке пещер связаны между собой разветвленной сетью туннелей. В некоторые из них легко въезжают грузовики и боевая техника», — уверяет эксперт.