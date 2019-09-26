Назим Бабаев не прошел квалификацию на чемпионате мира Копельо и Скидан в финале
Сегодня в Дохе стартовал чемпионат мира по легкой атлетике. В квалификационных соревнованиях по тройному прыжку Азербайджан представляли чемпион Европы-2019 в закрытых помещениях, победитель Всемирной Универсиады Назим Бабаев и натурализованный кубинец Алексис Копельо.
Назим, к сожалению, не смог пройти квалификацию. С результатом 16,65 метра он занял 19-е место среди 33 участников и остался вне финала. Копельо, улетевший на 16,95, смог выйти в финал, став 6-м по итогам квалификации. Финал состоится 29 сентября.
В финал пробилась и наша метательница молота Анна Скидан. С результатом 73,32 она заняла в квалификации 4-е место, уступив лишь спортсменкам из США, Молдовы и Польши. В этом виде финал пройдет уже завтра.
Также Азербайджан на нынешнем ЧМ представляет марафонец Эванс Киплагат. Он выступит в ночь с 5 на 6 октября.
Наш прославленный спортсмен Рамиль Гулиев, выступающий за Турцию, выйдет на дорожку 29 сентября, когда состоится квалификация в беге на 200 метров.