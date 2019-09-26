Песков: У Путина нет планов возродить СССР

У президента России Владимира Путина нет планов воссоздать Советский Союз к 2024 году. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков также отметил, что Россия и Грузия не ведут переговоры по сохранению Тбилиси нейтрального статуса, а также его неучастию в НАТО.

Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили допустил, что Грузия и Россия вообще могут стать одной страной, так как, по его мнению, в планы российского руководства входит восстановить СССР к 2024 году. При этом Саакашвили не уточнил, откуда у него такая информация.

Саакашвили также заявил, что власти Грузии под давлением Москвы могут отказаться от курса на вступление в НАТО.