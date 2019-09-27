Афганистан частично погрузился во тьму

Кабул и несколько провинций Афганистана оказались частично обесточены, сообщили вечером в пятницу местные СМИ со ссылкой на энергетическую компанию Афганистана.

Как пояснили в компании, поставки импортируемого электричества в Кабул и несколько афганских провинций прерваны из-за продолжающихся боевых действий. До решения проблемы афганская столица будет получать электроэнергию из внутренних ресурсов: тепловой станции Тарахель и гидроэлектростанций Наглу и Сароби.

"Уважаемые абоненты, пожалуйста, соблюдайте осторожность и избегайте ненужного потребления электроэнергии. Сотрудники и инженеры энергетической компании пытаются разрешить ситуацию как можно скорее, по мере возможности", - приводят СМИ обращение энергетиков.