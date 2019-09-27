Гюльнар Алиева 00:37

Ситуация со сбором и переработкой мусора в Баку заметно улучшилась. По крайней мере, нет той плачевной картины, которая наблюдалась еще несколько лет назад. «Гора мусора» в Балаханы уже исчезла, а мусор перерабатывается на современном заводе, построенном за счет государственных инвестиций. Но наряду с этим в поселках и селах Баку все еще остаются нелегальные свалки, которые растут из-за отсутствия достаточного количества мусорных баков. Также наблюдаются проблемы со сбором и вывозом мусора.

Жалобы на то, что мусорные баки не опустошают вовремя, встречаются довольно часто. Так, к примеру, на улице Мирмахмуда Казимовски в Бинагадинском районе на территории Дендрапарка установлены несколько мусорных баков, но их постоянно забывают опустошать. А в жилом массиве Атчылыг в поселке Бина Хазарского района из-за отсутствия мусорных баков люди сжигают мусор прямо на улице. Лишь некоторые из них вывозят мусор на машине, когда едут на работу. А в новых жилых массивах в Баладжарах, Сулутепе, Ходжасане и Локбатане местные жители предпочитают закапывать мусор. Как известно, сбором и вывозом мусора занимаются Жилищно-коммунальные эксплуатационные участки в составе органов местной исполнительной власти и лишь в редких случаях этим занимаются муниципалитеты. При этом в большинстве развитых стран Европы государство давно отказалось от участия в процессе вывоза и переработки мусора. Этим занимаются частные компании, которые неплохо зарабатывают на этом.

Дело дошло до того, что из-за правильной организации работы по утилизации в Швеции возник дефицит мусора и страна импортирует его, чтобы не простаивали перерабатывающие заводы. Практически полной переработки мусора добились в Швейцарии, Германии, Японии и других странах. В 1990-е годы Исполнительная власть города Баку предприняла попытку передать полномочия по сбору, вывозу и переработке мусора частной компании и с этой целью подписала соглашение с немецкой компанией. Однако эта компания вскоре покинула Азербайджан. В настоящее время большая часть мусора столицы вывозится на завод по переработке ОАО «Темиз шехер» в поселке Балаханы. Но это касается не всего мусора, собираемого в городе. Как заявил haqqin.az глава пресс-службы Исполнительной власти города Баку Исрафил Керимов, вывоз мусора со стороны муниципалитетов осуществляется лишь в нескольких поселках Бинагадинского района. Вывоз мусора от населения осуществляют MKİS, а из объектов многочисленные частные компании. «В зарубежных странах вывоз мусора осуществляют муниципалитеты. У нас этим занимается лишь несколько муниципалитетов. К примеру, муниципалитеты вывозят мусор в нескольких послеках Бинагадинского района. В других частях города Жилищно-коммунально эксплуатационные участки заключают договор с населением, собирают деньги и обеспечивают вывоз мусора. Мусорные машины работают согласно графику и по утрам вывозят мусор», - сказал Исрафил Керимов. Представитель мэрии также напомнил, что в настоящее время в Наримановском районе Баку проводится эксперимент по сортировке, вывозу и переработке мусора. «Установлены два контейнера оранжевого и зеленого цвета. В зеленые контейнеры сбрасывают весь мусор, а в оранжевые – тот, который пойдет на переработку и повторное использование. Эксперимент продлится до конца года и затем будет внедрен и в других районах», - сказал он. Исрафил Керимов добавил, что Исполнительная власть города старается обеспечить своевременный вывоз мусора, чтобы не оставалось ни одного замусоренного участка.