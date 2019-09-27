Мусорный вопрос: государство или частники? наши проблемы
Ситуация со сбором и переработкой мусора в Баку заметно улучшилась. По крайней мере, нет той плачевной картины, которая наблюдалась еще несколько лет назад. «Гора мусора» в Балаханы уже исчезла, а мусор перерабатывается на современном заводе, построенном за счет государственных инвестиций.
Но наряду с этим в поселках и селах Баку все еще остаются нелегальные свалки, которые растут из-за отсутствия достаточного количества мусорных баков. Также наблюдаются проблемы со сбором и вывозом мусора.
Жалобы на то, что мусорные баки не опустошают вовремя, встречаются довольно часто. Так, к примеру, на улице Мирмахмуда Казимовски в Бинагадинском районе на территории Дендрапарка установлены несколько мусорных баков, но их постоянно забывают опустошать.
А в жилом массиве Атчылыг в поселке Бина Хазарского района из-за отсутствия мусорных баков люди сжигают мусор прямо на улице. Лишь некоторые из них вывозят мусор на машине, когда едут на работу. А в новых жилых массивах в Баладжарах, Сулутепе, Ходжасане и Локбатане местные жители предпочитают закапывать мусор.
Как известно, сбором и вывозом мусора занимаются Жилищно-коммунальные эксплуатационные участки в составе органов местной исполнительной власти и лишь в редких случаях этим занимаются муниципалитеты. При этом в большинстве развитых стран Европы государство давно отказалось от участия в процессе вывоза и переработки мусора. Этим занимаются частные компании, которые неплохо зарабатывают на этом.
Дело дошло до того, что из-за правильной организации работы по утилизации в Швеции возник дефицит мусора и страна импортирует его, чтобы не простаивали перерабатывающие заводы. Практически полной переработки мусора добились в Швейцарии, Германии, Японии и других странах.
В 1990-е годы Исполнительная власть города Баку предприняла попытку передать полномочия по сбору, вывозу и переработке мусора частной компании и с этой целью подписала соглашение с немецкой компанией. Однако эта компания вскоре покинула Азербайджан. В настоящее время большая часть мусора столицы вывозится на завод по переработке ОАО «Темиз шехер» в поселке Балаханы. Но это касается не всего мусора, собираемого в городе.
Как заявил haqqin.az глава пресс-службы Исполнительной власти города Баку Исрафил Керимов, вывоз мусора со стороны муниципалитетов осуществляется лишь в нескольких поселках Бинагадинского района. Вывоз мусора от населения осуществляют MKİS, а из объектов многочисленные частные компании.
«В зарубежных странах вывоз мусора осуществляют муниципалитеты. У нас этим занимается лишь несколько муниципалитетов. К примеру, муниципалитеты вывозят мусор в нескольких послеках Бинагадинского района. В других частях города Жилищно-коммунально эксплуатационные участки заключают договор с населением, собирают деньги и обеспечивают вывоз мусора. Мусорные машины работают согласно графику и по утрам вывозят мусор», - сказал Исрафил Керимов.
Представитель мэрии также напомнил, что в настоящее время в Наримановском районе Баку проводится эксперимент по сортировке, вывозу и переработке мусора.
«Установлены два контейнера оранжевого и зеленого цвета. В зеленые контейнеры сбрасывают весь мусор, а в оранжевые – тот, который пойдет на переработку и повторное использование. Эксперимент продлится до конца года и затем будет внедрен и в других районах», - сказал он.
Исрафил Керимов добавил, что Исполнительная власть города старается обеспечить своевременный вывоз мусора, чтобы не оставалось ни одного замусоренного участка.
«Учитывая плотность в центре города, мусор вывозится по утрам и вечерам. На окраинах же мусор вывозится по графику», - сказал он.
Представитель мэрии добавил, что на следующем этапе эксперимента в Наримановском районе на мусорных контейнерах будут установлены специальные чипы, которые будут оповещать центр об их наполненности.
Вся эта работа, конечно, осуществляется за государственный счет, тогда как в развитых странах государство давно отошло от «мусорных дел», передав их в частные руки.
Частный бизнес в Азербайджане должен быть допущен к проектам по утилизации мусора. Благодаря конкурентной борьбе частных компаний Баку забудет о проблеме с мусором раз и навсегда. Государству же останется проводить экологический мониторинг.