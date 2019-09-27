Республиканцам не удалось отвести от Трампа угрозу импичмента

В нижней палате Конгресса США состоялось голосование по резолюции против запуска импичмента в отношении президента Дональда Трампа. Документ разработали республиканцы, представляя которых Трамп три года назад выиграл выборы, но в палате представителей демократическое большинство, и инициатива не прошла.

Все присутствовавшие на заседании члены фракции Республиканской партии, 182 человека, отдали голоса за резолюцию, но 222 конгрессмена от Демократической партии проголосовали против.

Импичмент «светит» Трампу в связи с разговором с украинским президентом Владимиром Зеленским, внимание на который обратил осведомитель разведки. 25 июля политики созвонились, и президент США потребовал от главы Украины начать расследование против сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена — Хантера. С Байденом-старшим Трамп может сойтись в ходе президентской кампании 2020 года, и демократы заподозрили его в попытке предвыборной манипуляции с иностранной помощью, что и привело к запуску процедуры импичмента.