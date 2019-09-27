Испания задержала россиянина по запросу США

Испанская полиция задержала российского гражданина, которого ФБР США подозревает в крупных финансовых махинациях через интернет. Об этом пишет издание Las Provinsias.

Мужчина прилетел в Валенсию с семьей: женой и сыном-первоклассником, его увезли в камеру прямо из аэропорта. Задержание прошло неделю назад, уточняет ТАСС.

Сотрудники МИД РФ в курсе того, что произошло, россиянину оказывается консульская помощь.

У Испании действует соглашение об экстрадиции в США.