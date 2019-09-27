Али Керимли вышел с обвинениями к народу тема дня
Итак, власти отказали лидеру Фронта Али Керимли и его сторонникам в проведении акции перед метростанцией 28 мая, как и в одном из густонаселенных районов Баку рядом с другой метростанцией Гянджлик. Оппозиции предложили провести акцию протеста в поселке Локбатан. Но Али Керимли отказался от проведения акции протеста в этом одном из самых густонаселенных спальных районов Баку. Керимли не предпринял и попытку несанкционированной акции, и как мы предполагали, ушёл с лихвой в сеть. Вот такой у нас с вами жупел революции! Горящая политическая сера, точнее серость!
Еще в 2004 году на страницах журнала «Монитор» анализируя политический портрет А.Керимли, я как-то заметил, что главная проблема этого оппозиционного лидера, в отличие скажем от того же Этибара Мамедова или Эльчибея, в потенциальном неумении создавать критические для власти предреволюционные ситуации. Керимли, безусловно, человек действия. Гипотетически, он может воспользоваться выпавшим шансом, возглавить хаотично вспыхнувший протест, однако, стереотипный тип мышления, предсказуемая шаблонность и отсутствие политической интуиции, не позволяют ему создавать мягко говоря неудобные ситуации для власти.
Скажем, как бы на месте Керимли поступил рациональный, вдумчивый, стратегически мыслящий политик – он безусловно ухватился бы за инициативу проведения акции протеста в Локбатане. И вот почему. Локбатан – один из самых бедных поселков в Баку, в котором проживает 30 тысяч населения! Более того, в Локбатане масса все еще нерешенных социальных проблем – плохие дороги, слабая инфраструктура, безработица. Так это же сама благодать для оппозиционного политика, который мечтает об изменении статус-кво. Конечно, первый митинг мог бы собрать не так много людей. Но несколько популистских лозунгов в духе Керимли вполне могли бы в последующем увлечь народную массу. Еще один немаловажный фактор – там же в Локбатане находится крупнейшая в регионе торговая ярмарка «Садарак». Ежедневно на этом рынке собираются несколько десятков тысяч торговцев и покупателей. Чем не потенциальная толпа для социального, а в последующем политического протеста?!
Главное кредо революционера – активная работа с массами. Любое революционное движение предполагает «народничество», то есть политик должен идти в народ, работать с ним, убеждать и увлекать. Предтеча революции – разночинский процесс, сближение либеральной элиты с народной массой. Иначе в чем смысл насильственного захвата власти?
Власти предоставили Керимли и его партии идеальный шанс для формирования критической массы сторонников. Как же объясняет свой опрометчивый, если не сказать глупый поступок сам Керимли? Накануне, лидер фронтистов многообещающе появился в сети и ютубе с новыми «гневными и обличительными» заявлениями. Естественно, Керимли не может обойти вниманием главный вопрос политической повестки дня и совершенно безрассудным образом, демонстрируя всем скудоумие, тщетно объясняет свое трусливое решение отказа от мобилизации всенародной борьбы.
Керимли возвращается к своей излюбленной тактике подражания успешной борьбе в других странах, и на сей раз почему-то обращается к модели Богом забытого Судана. Да-да, я не ослышался и не ошибся, этот политик, претендующий на истину последней инстанции, намеренно подчеркивает параллель между Азербайджаном… и Суданом. Керимли так и сказал, что для победы революции в Азербайджане на улицы должны хлынуть миллионы людей, как и в Судане. А знает ли Керимли с чего начались протесты в Судане? Уверен, что даже не предполагает, ибо судя по публичным выступлениям, у Керимли нет объективного представления о перипетиях международной политики. Похоже, кроме переписки своего отребья в соцсетях, лидер Фронта ничего не читает и не анализирует, поэтому и не готов к логическим умозаключениям. Протесты в Судане начались из-за нехватки хлеба и бешенного роста цен на мучные продукты питания. Проще говоря, людям нечего было кушать! Вслед за подорожанием хлеба, в Судане начался дефицит элементарных товаров потребления, как и в Венесуэле, о которой Керимли тоже очень любит размышлять в своих пространных эфирных рассуждениях.
В Венесуэле, к сведению Керимли, в магазинах в одночасье пропала и туалетная бумага. А в Судане после хлеба с прилавков исчез сахар. И еще - инфляция в Судане достигла 70 процентов! Девальвация национальной валюты поразила даже народ Зимбабве, к злосчастной судьбе которого Керимли и его сторонники обращаются через раз. 80 процентов инфляции за месяц! Теперь вам понятно, почему в Судане, Зимбабве или Венесуэле миллионы вышли на улицы с требованием отставки власти?! Не было хлеба, пропали деньги, а под конец и туалетная бумага. Как жить дальше? Вот осиротевший народ и пошел с вилами на осатаневшую власть, озадаченную вопросом Марии Антуанетты – почему же они требуют хлеба, когда могут угостить своих детей кусками пирога?! Как можно сравнивать Азербайджан с 50 миллиардным стабилизационным фондом, страну демонстрирующую для СНГ беспрецедентные темпы экономического развития, государство полностью погасившее свой внешний долг с нищим и разоренным Суданом, где власть захватили сместившие президента генералы песчаных карьер?
Неужели Керимли не видит разницы?! Конечно же, видит, иначе как объяснить его откровенное саморазоблачение?
В последнем выступлении лидер фронтистов зашел так далеко, что начал обвинять в неспособности собственный народ, за счастье и права которого он и пустился в революционный пляс. Оппозиционер укоряет свой народ в непассионарности, бездействии и равнодушии. «Что и говорить, если мои выступления в сети смотрят не более 7 тысяч человек», - гневно сетует лидер оппозиции. Искреннее признание, достойное продолжительных аплодисментов. Так самому Керимли надо бы задуматься над истоками народного недоверия.
Наконец, лидер оппозиции подтверждает все наши аналитические умозаключения – народ этой оппозиции не верит, народ за этой оппозицией не пойдет. Наступил тот день, когда Керимли осознал и принял (!!!) эту горькую истину. Однако, продолжая саморазоблачение, Керимли опять ошибается в своих расчетах и выводах. Он полагает, что революции вершат народы. Странное толкование теории общественного переворота и насильственного захвата власти. То есть по логике Керимли, разрозненные и деидеологизированные социальные классы должны влиться в единое движение, свергнув власть, водрузить над Советами раскромсанное знамя безликого Фронта и треснувший в эпоху безвременья портрет забытого Эльчибея. Искренне признаюсь, после аналитической выкладки о ситуации в Судане и несуразных параллелях с Азербайджаном, надо относиться с очень большим подозрением, если не с иронией к его аналитическим способностям и оценкам статус-кво. Керимли вообще не представляет себе формы организации масс, методы революционной борьбы в современном мире, доминантное влияние соцсетей на процесс активизации политической борьбы… Один голый популизм, горлопанство и горлодерство, отчужденность от реальной политики.
Спрашивается, если Керимли недоволен уровнем политического самосознания азербайджанцев и признает недостаточную общественную активность, то каким образом он собирался провести всенародный митинг на метростанции 28 мая?! Выдать характерное для 28 мая столпотворение в бакинском метрополитене за кульбит протестного электората?! Что за саатлинская хитрость? Что за политическая пермакультура? Ведь народ же, по словам самого Керимли, отрекся от оппозиции, не так ли?!
Что дальше? Без структурированной политической силы, эффективного агитпропа (Керимли сам признал, что его выступления в сети смотрят не более 7 тысяч человек), без финансовых ресурсов и без поддержки национального капитала, без потенциальной возможности поддержки части правящей элиты, с которой Фронт находится в состоянии органической конфронтации и, конечно же, без международной поддержки, оппозиция в лице Керимли – а других не осталось, все ушли в правительственный лагерь – способна лишь на дилетантскую экспертную критику и скучную сухую констатацию субъективной реальности. Вряд ли с таким подходом к решению главенствующих политических задач, Керимли и других внесистемным силам удастся переломить ситуацию и склонить на свою сторону часть общества за год до парламентских выборов.
Помнится, в нулевые годы забронзовевших лидеров оппозиции подвергали уничижительной критике за нежелание покидать квази-бюрократические кабинеты. Сейчас нет и кабинетов, кто-то устроился, а кто-то попрятался в своих квартирах, и в диссидентских кухнях. Одни чертыхания. Никакой реальной борьбы. Ни ценностей, ни ресурсов, ни жажды власти. А в глазах потухший огонь. И бездонная пустота. Отвергнутая оппозиция не способна покинуть пределы своей кухни и уйти даже в Локбатан.
В буквальном переводе с азербайджанского Локбатан означает «край тонущего верблюда». Похоже, и последние остатки оппозиции утонули в локбатанском политическом болоте…