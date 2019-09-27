Эйнулла Фатуллаев 05:12

Итак, власти отказали лидеру Фронта Али Керимли и его сторонникам в проведении акции перед метростанцией 28 мая, как и в одном из густонаселенных районов Баку рядом с другой метростанцией Гянджлик. Оппозиции предложили провести акцию протеста в поселке Локбатан. Но Али Керимли отказался от проведения акции протеста в этом одном из самых густонаселенных спальных районов Баку. Керимли не предпринял и попытку несанкционированной акции, и как мы предполагали, ушёл с лихвой в сеть. Вот такой у нас с вами жупел революции! Горящая политическая сера, точнее серость!

Еще в 2004 году на страницах журнала «Монитор» анализируя политический портрет А.Керимли, я как-то заметил, что главная проблема этого оппозиционного лидера, в отличие скажем от того же Этибара Мамедова или Эльчибея, в потенциальном неумении создавать критические для власти предреволюционные ситуации. Керимли, безусловно, человек действия. Гипотетически, он может воспользоваться выпавшим шансом, возглавить хаотично вспыхнувший протест, однако, стереотипный тип мышления, предсказуемая шаблонность и отсутствие политической интуиции, не позволяют ему создавать мягко говоря неудобные ситуации для власти. Скажем, как бы на месте Керимли поступил рациональный, вдумчивый, стратегически мыслящий политик – он безусловно ухватился бы за инициативу проведения акции протеста в Локбатане. И вот почему. Локбатан – один из самых бедных поселков в Баку, в котором проживает 30 тысяч населения! Более того, в Локбатане масса все еще нерешенных социальных проблем – плохие дороги, слабая инфраструктура, безработица. Так это же сама благодать для оппозиционного политика, который мечтает об изменении статус-кво. Конечно, первый митинг мог бы собрать не так много людей. Но несколько популистских лозунгов в духе Керимли вполне могли бы в последующем увлечь народную массу. Еще один немаловажный фактор – там же в Локбатане находится крупнейшая в регионе торговая ярмарка «Садарак». Ежедневно на этом рынке собираются несколько десятков тысяч торговцев и покупателей. Чем не потенциальная толпа для социального, а в последующем политического протеста?! Главное кредо революционера – активная работа с массами. Любое революционное движение предполагает «народничество», то есть политик должен идти в народ, работать с ним, убеждать и увлекать. Предтеча революции – разночинский процесс, сближение либеральной элиты с народной массой. Иначе в чем смысл насильственного захвата власти? Власти предоставили Керимли и его партии идеальный шанс для формирования критической массы сторонников. Как же объясняет свой опрометчивый, если не сказать глупый поступок сам Керимли? Накануне, лидер фронтистов многообещающе появился в сети и ютубе с новыми «гневными и обличительными» заявлениями. Естественно, Керимли не может обойти вниманием главный вопрос политической повестки дня и совершенно безрассудным образом, демонстрируя всем скудоумие, тщетно объясняет свое трусливое решение отказа от мобилизации всенародной борьбы.

Керимли возвращается к своей излюбленной тактике подражания успешной борьбе в других странах, и на сей раз почему-то обращается к модели Богом забытого Судана. Да-да, я не ослышался и не ошибся, этот политик, претендующий на истину последней инстанции, намеренно подчеркивает параллель между Азербайджаном… и Суданом. Керимли так и сказал, что для победы революции в Азербайджане на улицы должны хлынуть миллионы людей, как и в Судане. А знает ли Керимли с чего начались протесты в Судане? Уверен, что даже не предполагает, ибо судя по публичным выступлениям, у Керимли нет объективного представления о перипетиях международной политики. Похоже, кроме переписки своего отребья в соцсетях, лидер Фронта ничего не читает и не анализирует, поэтому и не готов к логическим умозаключениям. Протесты в Судане начались из-за нехватки хлеба и бешенного роста цен на мучные продукты питания. Проще говоря, людям нечего было кушать! Вслед за подорожанием хлеба, в Судане начался дефицит элементарных товаров потребления, как и в Венесуэле, о которой Керимли тоже очень любит размышлять в своих пространных эфирных рассуждениях. В Венесуэле, к сведению Керимли, в магазинах в одночасье пропала и туалетная бумага. А в Судане после хлеба с прилавков исчез сахар. И еще - инфляция в Судане достигла 70 процентов! Девальвация национальной валюты поразила даже народ Зимбабве, к злосчастной судьбе которого Керимли и его сторонники обращаются через раз. 80 процентов инфляции за месяц! Теперь вам понятно, почему в Судане, Зимбабве или Венесуэле миллионы вышли на улицы с требованием отставки власти?! Не было хлеба, пропали деньги, а под конец и туалетная бумага. Как жить дальше? Вот осиротевший народ и пошел с вилами на осатаневшую власть, озадаченную вопросом Марии Антуанетты – почему же они требуют хлеба, когда могут угостить своих детей кусками пирога?! Как можно сравнивать Азербайджан с 50 миллиардным стабилизационным фондом, страну демонстрирующую для СНГ беспрецедентные темпы экономического развития, государство полностью погасившее свой внешний долг с нищим и разоренным Суданом, где власть захватили сместившие президента генералы песчаных карьер? Неужели Керимли не видит разницы?! Конечно же, видит, иначе как объяснить его откровенное саморазоблачение?

В последнем выступлении лидер фронтистов зашел так далеко, что начал обвинять в неспособности собственный народ, за счастье и права которого он и пустился в революционный пляс. Оппозиционер укоряет свой народ в непассионарности, бездействии и равнодушии. «Что и говорить, если мои выступления в сети смотрят не более 7 тысяч человек», - гневно сетует лидер оппозиции. Искреннее признание, достойное продолжительных аплодисментов. Так самому Керимли надо бы задуматься над истоками народного недоверия. Наконец, лидер оппозиции подтверждает все наши аналитические умозаключения – народ этой оппозиции не верит, народ за этой оппозицией не пойдет. Наступил тот день, когда Керимли осознал и принял (!!!) эту горькую истину. Однако, продолжая саморазоблачение, Керимли опять ошибается в своих расчетах и выводах. Он полагает, что революции вершат народы. Странное толкование теории общественного переворота и насильственного захвата власти. То есть по логике Керимли, разрозненные и деидеологизированные социальные классы должны влиться в единое движение, свергнув власть, водрузить над Советами раскромсанное знамя безликого Фронта и треснувший в эпоху безвременья портрет забытого Эльчибея. Искренне признаюсь, после аналитической выкладки о ситуации в Судане и несуразных параллелях с Азербайджаном, надо относиться с очень большим подозрением, если не с иронией к его аналитическим способностям и оценкам статус-кво. Керимли вообще не представляет себе формы организации масс, методы революционной борьбы в современном мире, доминантное влияние соцсетей на процесс активизации политической борьбы… Один голый популизм, горлопанство и горлодерство, отчужденность от реальной политики. Спрашивается, если Керимли недоволен уровнем политического самосознания азербайджанцев и признает недостаточную общественную активность, то каким образом он собирался провести всенародный митинг на метростанции 28 мая?! Выдать характерное для 28 мая столпотворение в бакинском метрополитене за кульбит протестного электората?! Что за саатлинская хитрость? Что за политическая пермакультура? Ведь народ же, по словам самого Керимли, отрекся от оппозиции, не так ли?!