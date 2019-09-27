Мадуро рассказал о российских военных в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о том, что в страну приехали военные специалисты из России. Об этом он сообщил в ходе выступления, которое транслировалось в его Twitter-аккаунте, пишет «Лента.ру».

По словам Мадуро, специалисты приехали в Венесуэлу несколько дней назад. Они сменили своих коллег, приехавших в начале года, и также будут оказывать военно-техническую поддержку.

Президент России Владимир Путин на встрече с Николасом Мадуро рассказал о вложениях в экономику Венесуэлы. По его словам, Москва в целом инвестировала примерно четыре миллиарда долларов.