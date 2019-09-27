Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на три источника.

"Курт Волкер, дипломат, занимающийся в администрации Трампа Украиной и упомянутый в жалобе осведомителя, теперь неожиданно подал в отставку", - сообщила телекомпания.

Накануне демократы в Палате представителей Конгресса США вызвали Волкера на слушания на тему контактов Трампа и Зеленского, которые должны были состояться 3 октября.

Как утверждалось в опубликованной в четверг спецкомитетом по разведке Палаты представителей Конгресса США жалобе сотрудника американской разведки на Трампа, Волкер и постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондлэнд встретились с Зеленским после его июльского телефонного разговора с Трампом, чтобы передать ему, а также другим должностным лицам страны указания по расследованию в отношении связанной с сыном бывшего вице-президента США Джозефа Байдена украинской газовой компании Burisma.