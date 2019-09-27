Президент Грузии выступила за диалог Тбилиси и Москвы

Грузия должна попробовать вести диалог с Россией и не быть замкнутой в себе. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили грузинским журналистам в субботу, подводя итоги своего участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает ТАСС.

«В тексте своего выступления я четко сказала, что для страны, у которой есть конфликты подобного типа и вопрос оккупированных территорий, есть два пути: война, то есть, военный путь, от которого мы отказались, и диалог, и дипломатия. Нельзя, чтобы Грузия не попробовала этот путь и осталась замкнутой в себе», - сказал Зурабишвили.

Глава государства также отметила встречу главы МИД Грузии Давида Залкалиани со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генсассамблеи и заявила, что переговоры положительно оценили западные партнеры республики.

«Очень знаковым является то, что после этой встречи те реакции, которые мы услышали будь то от Госдепартамента США, Евросоюза, ведомства Могерини или генерального секретаря ООН, были положительными», - добавила она.