Скандал вокруг семьи Аллахвердиевых в Германии

Согласно информации немецкого издания, Халида и Эльданиз Аллахвердиевы приехали из Баку в Тройхтлинген в Баварии. Газета пишет, что причиной приезда азербайджанской семьи в Баварию стала не война или политическое преследование на родине, речь даже не шла о желании больше заработать на Западе. Семья Аллахвердиевых решилась на приезд в Германию из-за своих детей – близнецов-инвалидов Тогрула и Томириз, которые не могут нормально ходить. Помимо этого, Тогрул отстает еще и в умственном развитии.

Семью Аллахвердиевых депортируют из Германии несмотря на то, что один их ребенок родился в Германии и двух детей-инвалидов, а также хорошую интеграцию и готовность работать, пишет баварское издание Nordbayern.

42-летняя учительница начальных классов Халида Аллахвердиева говорит, что детям-инвалидам легче получить образование, а затем и работу на Западе, что обеспечит их самостоятельность в будущем.

В Германии лечение детей проходило успешно и теперь Томириз может ходить самостоятельно, а Тогрул может самостоятельно стоять и немного ходит с роллером.

В 2016 году у пары родилась Дениз, которая, как пишет издание, «никогда не видела Азербайджан, здесь социализируется, ходит в детский сад и имеет здесь своих друзей».

Однако в начале июля этого года Баварский административный суд принял решение о депортации семьи Аллахвердиевых, после того как Аллахвердиевы подали жалобу на решение административного суда Ансбаха в феврале этого года. Их уже обязали подготовить документы и сдать страховые карточки. Также азербайджанской семье отменили социальные льготы.

Немецкие власти ссылаются при этом на положение местных законов, согласно которым, иностранцы не могут быть приняты на работу без получения рабочей визы, выданной немецкой дипломатической миссией в своей стране.

Как пишет издание, в случае с Аллахвердиевыми также не могут быть применены правила, когда депортация не может быть применена в отношении хорошо интегрированных в немецкое общество молодежи и подростков, так как детям должно быть не менее 14 лет.

Друзья и знакомые Аллахвердиевых пытаются предотвратить их депортацию из Германии. Так, учительница Тогрула Сабина Джобст направила петицию в парламент федеральной земли Бавария.

«Я считаю происходящее репрессиями против Аллахвердиевых», - говорит Джобст.

В борьбу за вид на жительство для семьи Аллахвердиевых включился и мэр Вернер Баум. В письме, отправленном им в понедельник, 23 сентября, двум депутатам Мануэлю Вестфалу, Вольфгангу Хауберу и вице-президенту окружного парламента Кристе Наас, он просит народных избранников оказать давление на ответственных лиц и соответствующие органы, принявших решение о депортации Аллахвердиевых.

«Госпожа Халида Аллахвердиева очень хорошо говорит по-немецки и полностью интегрирована в наше общество, она также поддерживает другие семьи беженцев – она помогает им в общении с немецкими властями в качестве переводчика», - сказал глава города.