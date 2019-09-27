Мамед Эфендиев, отдел экономики 13:08

Азербайджан, известный поставками на мировой рынок крупных объемов энергоресурсов, превратился в экспортера… финансовых услуг. Об этом заявил и.о. председателя правления Палаты надзора за финансовыми рынками Ибрагим Алышов на мероприятии Международной финансовой корпорации (IFC), посвященном завершению проекта по укреплению финансовой инфраструктуры в Азербайджане и Центральной Азии.

По словам Алышова, опыт Азербайджана по государственному реестру обременения движимого имущества был изучен соседней Грузией. А Кыргызстан уже обратился к Азербайджану за поддержкой внедрения этой практики. Таким образом, Азербайджан стал экспортером финансового сектора. А начинание Палаты действительно заслуживает внимания. До формирования этого реестра доступ к кредитным ресурсам был возможен только через недвижимость. Сейчас же малые и средние предприниматели получили доступ к кредитным ресурсам через движимое имущество, о чем раньше они и думать не могли. О движимом имуществе, как правило, вспоминали лишь после решения суда о его конфискации. Помнится, когда Реестр обременения движимого имущества начал свою работу в марте 2018 года, многие вначале относились к нему скептически. Хотя его создание было направлено на развитие малого и среднего бизнеса в стране, облегчение доступа бизнеса к финансовым ресурсам. В частности, реестр позволяет создать базу обременений движимого имущества, не имеющего госрегистрации, обеспечить свободный доступ кредитных организаций к этой информации, повторное использование обремененного имущества, ограничить права на его использование и этим расширить выбор залогового обеспечения. Кроме того, реестр позволяет юридическим и физическим лицам зарегистрировать свое движимое имущество и впоследствии использовать его в качестве залога при получении кредита.

Но опыт Азербайджана уже замечен и международными структурами. В частности, вице-президент IFC по развитию экономики и частного сектора Ханс Петер Ланкес заявил, что за прошедший небольшой срок в реестре обременения движимого имущества уже собрана информация об имуществе 32 тыс. субъектов предпринимательства. А общая стоимость движимого имущества, учтенного в реестре, оценивается в 6,7 млрд манатов. Именно IFC в рамках проекта по укреплению финансовой инфраструктуры в Центральной Азии и Азербайджане (ACAFI) способствовал принятию 18 законопроектов для улучшения системы кредитования и отчетности, а также принял активное участие в создании частного кредитного бюро. Кстати, Ланкес отметил, что IFC продолжит и дальше сотрудничать с Азербайджаном для развития частного сектора страны, в частности, повышения конкуренции сельского хозяйства и увеличения инвестиций. А инвестиции корпорации в 56 долгосрочных проектов в Азербайджане уже составляют 473 млн долларов, из которых 73 млн долларов привлечены от других кредиторов. В частности, IFC выделила 250 млн долларов на строительство основного экспортного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан и еще около 100 млн долларов - на поддержку в стране товарооборота. (Азербайджан является членом IFC с 1995 года).