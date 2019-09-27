Азербайджанскую Палату...и финансовый рынок не узнать наш комментарий
Азербайджан, известный поставками на мировой рынок крупных объемов энергоресурсов, превратился в экспортера… финансовых услуг. Об этом заявил и.о. председателя правления Палаты надзора за финансовыми рынками Ибрагим Алышов на мероприятии Международной финансовой корпорации (IFC), посвященном завершению проекта по укреплению финансовой инфраструктуры в Азербайджане и Центральной Азии.
По словам Алышова, опыт Азербайджана по государственному реестру обременения движимого имущества был изучен соседней Грузией. А Кыргызстан уже обратился к Азербайджану за поддержкой внедрения этой практики. Таким образом, Азербайджан стал экспортером финансового сектора. А начинание Палаты действительно заслуживает внимания. До формирования этого реестра доступ к кредитным ресурсам был возможен только через недвижимость. Сейчас же малые и средние предприниматели получили доступ к кредитным ресурсам через движимое имущество, о чем раньше они и думать не могли. О движимом имуществе, как правило, вспоминали лишь после решения суда о его конфискации.
Помнится, когда Реестр обременения движимого имущества начал свою работу в марте 2018 года, многие вначале относились к нему скептически. Хотя его создание было направлено на развитие малого и среднего бизнеса в стране, облегчение доступа бизнеса к финансовым ресурсам. В частности, реестр позволяет создать базу обременений движимого имущества, не имеющего госрегистрации, обеспечить свободный доступ кредитных организаций к этой информации, повторное использование обремененного имущества, ограничить права на его использование и этим расширить выбор залогового обеспечения. Кроме того, реестр позволяет юридическим и физическим лицам зарегистрировать свое движимое имущество и впоследствии использовать его в качестве залога при получении кредита.
Но опыт Азербайджана уже замечен и международными структурами. В частности, вице-президент IFC по развитию экономики и частного сектора Ханс Петер Ланкес заявил, что за прошедший небольшой срок в реестре обременения движимого имущества уже собрана информация об имуществе 32 тыс. субъектов предпринимательства. А общая стоимость движимого имущества, учтенного в реестре, оценивается в 6,7 млрд манатов. Именно IFC в рамках проекта по укреплению финансовой инфраструктуры в Центральной Азии и Азербайджане (ACAFI) способствовал принятию 18 законопроектов для улучшения системы кредитования и отчетности, а также принял активное участие в создании частного кредитного бюро.
Кстати, Ланкес отметил, что IFC продолжит и дальше сотрудничать с Азербайджаном для развития частного сектора страны, в частности, повышения конкуренции сельского хозяйства и увеличения инвестиций. А инвестиции корпорации в 56 долгосрочных проектов в Азербайджане уже составляют 473 млн долларов, из которых 73 млн долларов привлечены от других кредиторов. В частности, IFC выделила 250 млн долларов на строительство основного экспортного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан и еще около 100 млн долларов - на поддержку в стране товарооборота. (Азербайджан является членом IFC с 1995 года).
К сожалению, Ланкес не раскрыл в своем заявлении, в какой стране корпорация способствовала созданию частного кредитного бюро. Но доподлинно известно, что в начале прошлого года в Азербайджане учреждено первое в стране частное кредитное бюро – ООО «Азербайджанское кредитное бюро». Оно было создано по инициативе восьми банков (ОАО «Международный банк Азербайджана» (МБА), ОАО «PASHA Bank», ОАО «Kapital Bank», ОАО «Xalq Bank», ОАО «Bank Respublika», ОАО «Rabitabank», ОАО «Unibank» и ОАО «Ziraat Bank Azerbaijan»), действующих в стране. Банки страны уже по достоинтству оценили деятельность кредитного бюро, оказывающему им неоценимую услугу. А вот круг охвата реестра обременения движимого имущества куда шире – вся общественность страны. И, думается, она вскоре также оценит его работу. А какой будет эта оценка – нетрудно догадаться. В целом же инициативы Палаты служат укреплению финансовой инфраструктуры страны.