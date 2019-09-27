МИД Украины: Посещение Карабаха влечет уголовную ответственность

Украина неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины, передает АзерТАдж.

«Граждане Украины, которые намерены посетить территорию оккупированного Нагорного Карабаха, а также прилегающие к нему захваченные районы, должны руководствоваться законодательством Азербайджана. Нарушение этого законодательства влечет за собой административную и уголовную ответственность», - говорится в сообщении МИД.

Также в ведомстве отметили, что Украина неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках его международно признанных границ.