Джейхун Наджафов 14:06

Бакинское транспортное агентство ознакомило журналистов с новым Центром транспортного обмена (ЦТО) «Кероглу», который скоро примет первых пассажиров по 30 автобусным маршрутам. Открытие хаба прошло накануне при участии президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Изысканный дизайн, комфорт и интерьер нового транспортного хаба сопоставим с уровнем международного аэропорта. ЦТО «Кероглу» будет регулировать работу маршрутов северной и северо-западной частей Баку, а также пригородных поселков и деревень. Общая мощность хаба составляет более 430 автобусов с ежедневным пассажиропотоком в 270 тысяч человек.

Стоит отметить, что идея создания хабов была впервые озвучена руководством Бакинского транспортного агентства, спустя некоторое время после создания самого БТА. Проведенный специалистами агентства анализ транспортной системы Баку выявил ряд серьезных недостатков. Город буквально изнывал от постоянных пробок, ввиду отсутствия транспортных хабов. Именно поэтому Бакинское транспортное агентство начало настаивать на создании хабов. Суть транспортных хабов заключается в четком и эффективном распределении маршрутов. При их наличии проживающие в поселках люди сначала добираются до районного хаба, а уже там выбирают подходящий маршрут в центр города. Что касается транспортного хаба «Кероглу», то его проектирование осуществили местные специалисты и строители. Территория ЦТО разделена на 4 автобусных платформы, где установлены 10 залов ожидания с кондиционированием воздуха, розетками для зарядки мобильных телефонов, книгами на изящных книжных полках, санузлом с отдельной комнатой для матери и ребенка и пр. Особое внимание уделено для передвижения лиц с физическими недостатками. Так, незрячие люди смогут удобно передвигаться по проложенным на всей территории ЦТО тактильным дорожкам, а для колясочников установлены пандусы. Перед каждым залом ожидания есть электронное табло со схемой времени прибытия автобусов. В целях безопасности пассажиров в тех местах, где автобусы будут совершать повороты, установлены высокие защитные бордюры. Все входы и выходы автобусов из ЦТО упорядочены и автоматически регулируются. На территории хаба создана парковка для велосипедов и планируется выделить место для стоянки такси. В ближайшее время от выхода станции метро Кероглу до ЦТО будет установлен навес, чтобы защитить людей от дождя или палящего солнца.