Россиянам разрешили курить на балконах

МЧС России заявило, что постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курение на балконах, сообщает ТАСС.

В пресс-службе министерства прояснили, что постановление не запрещает курить на балконе, однако нужно не забывать об ответственности перед законом и осторожности. Также необходимо помнить о своей безопасности и безопасности окружающих.

Ранее сообщалось, что правительство России ввело изменения в правила противопожарной безопасности, запрещающие использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий.