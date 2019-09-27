Ильхам Алиев наградил сотрудников Центробанка
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сообщает официальный сайт главы государства.
В соответствии с распоряжением в связи со 100-летием создания структуры Центрального банка в Азербайджане и за заслуги в развитии банковского дела группа сотрудников ЦБА награждена орденами «За службу Отечеству» первой степени, «Эмек» второй и третьей степеней и медалью «Терегги».