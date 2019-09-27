Телефонные разговоры Трампа с Путиным засекретили

Стенограммы некоторых разговоров президента США Дональда Трампа с иностранными официальными лицами, в том числе с президентом России Владимиром Путиным и членами саудовской королевской семьи, были помещены в секретную компьютерную систему. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на бывших и нынешних американских чиновников.

Использование системы начали широко обсуждать после того, как стало известно о попытке Белого дома скрыть стенограмму беседы Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским — документ пытались классифицировать как совершенно секретную информацию по указанию Совета национальной безопасности США.

Вечером в пятницу, 27 сентября, телеканал CNN сообщил, что усилия Белого дома по ограничению доступа к разговорам Трампа с иностранными лидерами распространялись также на телефонные звонки с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и российским президентом Владимиром Путиным.

По данным The New York Times, такая практика стала применяться после того, как детали разговора Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в 2017 году появились в СМИ. В частности, речь шла о том, раскрыл ли американский лидер сверхсекретную информацию касательно запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Белый дом 25 сентября выложил стенограмму беседы Трампа и Зеленского, состоявшейся в конце июля. Детали разговора президентов, которых до этого не было в открытом доступе, стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента американского лидера.