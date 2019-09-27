Эльман Рустамов награжден орденом «За службу Отечеству»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о награждении председателя Центрального банка Эльмана Рустамова, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно распоряжению, в связи со 100-летием создания структуры Центрального банка в Азербайджане и за заслуги в развитии банковского дела Эльман Сирадж оглу Рустамов награжден орденом «За службу Отечеству» 1-й степени.

Напомним, что Э.Рустамов в 2010 и 2015 годы назначался председателем Центробанка Азербайджана на пятилетний срок.