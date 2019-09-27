В мероприятии приняли участие начальник Главного управления ГТК по организации таможенного контроля и упрощению торговли Самед Гаралов, начальник Главного управления ГТК по технологическим инновациям и статистике Тамкин Халилов, первый заместитель начальника Главного таможенного управления Баку Фаик Сеидов, заместитель начальника Главного таможенного управления Баку Адалят Гусейналиев, сотрудники Госкомитета и таможенные представители. На встрече обсуждались вопросы заполнения таможенной декларации, новшества, связанные с таможенным представительством, обязанности и ответственность таможенных представителей.

На мероприятии было отмечено, что в результате реформ, проводимых президентом Ильхамом Алиевым, был достигнут значительный прогресс в упрощении международной торговли, упрощении таможенных процедур, улучшении деловой среды, обеспечении прозрачности и удовлетворенности граждан. В рамках реформ одним из важнейших факторов как для таможни, так и для участников внешней торговли стало формирование института таможенного представителя в соответствии с международными стандартами, повышение уровня знаний и навыков таможенных представителей. В этих целях Государственный таможенный комитет организовывал поэтапные экзамены, обеспечил специалистов, успешно сдавших эти экзамены, аттестатами. Было отмечено, что этот процесс будет продолжен и в будущем.

Наряду с этим, участники встречи были проинформированы об усовершенствованиях, внедряемых при заполнении таможенной декларации. В связи с внедренными новшествами ответственность таможенных представителей возрастет, и они будут нести непосредственную ответственность перед таможенными органами. Особо была подчеркнута важность подробного и точного описания товаров при заполнении графы №31 таможенной декларации.

Также было отмечено, что в целях повышения качества предоставляемых услуг и обеспечения удовлетворенности граждан будет расширено применение современных информационных технологий в процессе таможенного оформления. То есть в результате усовершенствования лица, осуществляющие таможенное оформление, смогут отслеживать все этапы посредством СМС и электронных писем.

Благодаря этому нововведению, внедренному на начальном этапе в Главном таможенном управлении Баку, больше не требуется, чтобы таможенные представители приезжали на таможню. Таким образом они могут отслеживать и управлять всеми процессами во время оформления посредством своего электронного кабинета.

Затем были заслушаны таможенные представители и даны ответы на их вопросы.