Известен соперник Теймура Раджабова в финале Кубка мира
Сегодня определился соперник азербайджанского гроссмейстера Теймура Раджабова в финале Кубка мира, который проходит в Ханты-Мансийске.
Оппонентом нашего шахматиста в решающем матче станет китаец Динь Лижень, который сегодня на тай-брейке одолел своего соотечественника Юй Яньи.
Раджабов, напомним, вчера победил француза Максима Вашье-Ляграва.
Финальный матч начнется послезавтра. При этом оба финалиста уже обеспечили себе участие в турнире претендентов-2020.