Известен соперник Теймура Раджабова в финале Кубка мира

Отдел спорта

Сегодня определился соперник азербайджанского гроссмейстера Теймура Раджабова в финале Кубка мира, который проходит в Ханты-Мансийске.

Оппонентом нашего шахматиста в решающем матче станет китаец Динь Лижень, который сегодня на тай-брейке одолел своего соотечественника Юй Яньи.

Раджабов, напомним, вчера победил француза Максима Вашье-Ляграва.

Финальный матч начнется послезавтра. При этом оба финалиста уже обеспечили себе участие в турнире претендентов-2020.

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