Судно с украинцами пропало в Атлантическом океане

Судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого граждане Украины, пропало во время шторма в Атлантическом океане. Об этом в субботу сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"26 сентября в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате шторма пропало судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого были граждане Украины", - сообщил он изданию "Общественное".

По словам представителя украинского внешнеполитического ведомства, сейчас проходит поисковая операция. "Департамент консульской службы поддерживает оперативную связь с представителем судовладельца и региональным центром MRCC [который проводит поисковую операцию]", - заверил дипломат.

По информации издания "Украинская правда", на судне находилось около десяти граждан Украины.