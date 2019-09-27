Британскому премьеру грозит уголовное дело

Уголовное расследование может быть начато в отношении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которого подозревают в том, что он злоупотреблял служебным положением, занимая должность мэра Лондона в 2008-2016 годах. Об этом сообщила в субботу газета Financial Times.

По данным издания, обвинения, на прошлой неделе озвученные в адрес Джонсона газетой The Sunday Times, изучит независимое Управление по надзору за действиями полиции (IOPC). За содействием к полицейскому регулятору обратилась Ассамблея Большого Лондона - выборный орган, призванный следить за работой столичного градоначальника и первым потребовавший у Джонсона отчета в связи с публикацией. На посту лондонского мэра Джонсон управлял работой столичной полиции, поэтому IOPC обладает необходимыми полномочиями для того, чтобы начать расследование в отношении бывшего главы города, если сочтет это необходимым.

Обвинения касаются связей между Джонсоном и молодой американской предпринимательницей Дженифер Акури. По данным The Sunday Times, благодаря дружескому расположению мэра Акури в 2013-2014 годах получила £126 тыс. ($155 тыс.) в качестве государственных грантов на развитие своего бизнеса. Как сообщало издание, под давлением Джонсона Акури также включили в состав трех британских деловых делегаций, посещавших Израиль, Малайзию, Сингапур и США, хотя ее компании и не отвечали необходимым для этого условиям. Газета писала и о том, что Джонсон сам нередко посещал вечерами расположенную в центре Лондона квартиру девушки, в прошлом работавшей в модельном бизнесе.

Сам Джонсон заявил в понедельник, что на посту мэра всегда действовал "в полном соответствии с правилами и без отступлений от нормальной практики". В защиту главы правительства выступила также британский министр охраны окружающей среды Тереза Вильерс, сказавшая в интервью радиостанции Би-би-си, что обвинения против премьера "совершенно очевидно имеют политическую подоплеку", а сам скандал "был чрезмерно раздут" прессой.

В Соединенном Королевстве в настоящий момент идет крайне острая политическая борьба между правительством Джонсона и оппозиционными силами в британском парламенте. Разногласия по поводу Brexit могут привести к вынесению премьеру вотума недоверия и назначению внеочередных выборов в парламент.