В Гонконге против протестующих применили водометы и газ

Полиция Гонконга в субботу применила водометы, слезоточивый и перечный газ для разгона десятков тысяч демонстрантов, собравшихся в день пятой годовщины "Движения зонтиков", сообщила газета South China Morning Post.

Полиция прибегла к таким мерам после того, как демонстранты начали перекрывать улицы, забрасывать полицейских бутылками с зажигательной смесью и камнями, а также ослеплять их лазерными указками.

Пять лет назад активисты вышли на улицы Гонконга с требованием подлинного всеобщего избирательного права, а также отставки находившегося тогда во главе исполнительной власти Гонконга Лян Чжэньина.

В этом году протесты в Гонконге продолжаются семнадцатую неделю подряд и вызваны намерением местных властей принять законопроект об экстрадиции жителей этого специального административного района КНР в другие районы Китая.