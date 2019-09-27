Бывшая супруга короля Малайзии отказалась делать ДНК-тест
«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина отказалась проводить ДНК-тест, который помог бы ей доказать, что отцом ее ребенка является экс-король Малайзии Мухаммад V. Об этом сообщает Daily Mail.
Как отмечается, недавно ей предложили провести такой тест.
Однако девушка отказалась, отметив, что она и так знает, что ее первенец от мужа.
Она подчеркнула, что подозрения в ее измене являются безосновательными.
Воеводина также добавила, что свадьба с экс-королем Малайзии была похожа на сказку, которая быстро закончилась, и она не понимает, почему он решил уйти от нее.
Она обратилась через СМИ к бывшему супругу, напомнив ему, что у него есть сын. Официально брак пока не расторгнут.