Bloomberg: У Путина появился новый друг

За этот срок Баттулга, несмотря на не слишком активное взаимодействие между Улан-Батором и Москвой в экономической сфере, постарался наладить контакт с президентом России, встретившись с ним несколько раз, отмечает издание. Последняя их встреча состоялась в начале сентября в монгольской столице, по ее итогам глава Монголии был приглашен на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне, что, по мнению редакции Bloomberg, является «ключевым событием в календаре Москвы на 2020 год».

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга за два года пребывания на посту главы государства подружился с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет Bloomberg Businessweek.

Баттулга, как напоминает автор, признает необходимость тесного сотрудничества с Россией. «Мы почти полностью зависим от России в вопросах нефти и электроэнергии», — отмечал глава государства. Его предшественники на президентском посту были в основном сконцентрированы на налаживании отношений с США, говорится в материале.

С Путиным 56-летний Баттулга схож происхождением из простой семьи, а также увлечением единоборствами: монгольский лидер, как и его российский коллега, профессионально занимался самбо и дзюдо, пишет The Bell.

Халтмаагийн Баттулга одержал победу на выборах президента Монголии в июле 2017 года. Он баллотировался от оппозиционной Демократической партии. До этого возглавлял в монгольском правительстве министерства промышленности и сельского хозяйства и дорог и транспорта, был членом парламента, Великого государственного хурала. До госслужбы занимался бизнесом, а в 1980-е входил в сборную Монгольской народной республики по самбо и дзюдо, в составе которой стал чемпионом мира по самбо.