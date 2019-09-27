После землетрясения в Стамбуле зафиксировано сотни афтершоков

Число афтершоков, зарегистрированных в Стамбуле после землетрясения магнитудой 5,8, произошедшего 26 сентября, достигло 314. Об этом сообщило в Twitter Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

В 14:03 по местному времени 28 сентября в районе Силиври зафиксированы подземные толчки магнитудой 3,8.

В Стамбуле в 13:59 по местному времени 26 сентября произошло мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 5,8.

Землетрясение ощущалось в Стамбуле и прилегающих к нему районах.