Адвокат Кочубаев потребовал задержать Пашиняна

Адвокат Александр Кочубаев обратился в суд, требуя задержать премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об том Кочубаев написал на своей странице в Facebook, передает «Спутник-Армения».

Вечером 27 сентября, группа лиц начала преследовать судью Анну Данибекян, которая ранее отклонила ходатайство об освобождении под залог второго президента Армении Роберта Кочаряна. Они попытались подвергнуть ее психологическому давлению. В связи с жалобой Анны Данибекян было возбуждено уголовное дело, задержаны Нарек Мутафян и Саркис Оганджанян. Им инкриминируется неуважительное отношение к судебной власти, в том числе заявление о «скулящих судьях».

Как заявил Кочубаев, задержанные молодые люди всего лишь воспроизвели слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна: «То, что еще остаются судьи, скулящие под стенами, думаю, очевидно».

«Если следствие считает, что произносить такие слова – значит мешать судьям работать, тогда они должны предъявить обвинение также Николу Пашиняну. Надеюсь, перед законом равны все», - заявил Кочубаев.

Бывший президент Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президента Армении дважды арестовывали в 2018 году. А 25 июня этого года он был арестован в третий раз.