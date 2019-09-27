В общем, уже хорошо подзабытые в наших краях нотки «угнетения прав простого народа», «засилья крупного капитала» и т.д. Но вот с чего это вдруг призрак левизны снова объявился в Европе, причем, бродит он нынче по самым процветающим ее частям – Западной и Северной.

Весь мир в эти дни обсуждает горячие выступления некоей шведской девочки, которая, кроме того, что борется с глобальным потеплением, еще и ополчилась на всю мировую экономическую и политическую систему.

C Восточной Европы все ясно - опыт всеобщего равенства она испытала на своей персональной шкуре, так что против этого явления у нее имеется хоть какой-то, но иммунитет.

Но собственно говоря, интересно не то, что сама шведская девочка говорит, и в конце концов даже не то, как она говорит – свобода слова – священна, и она включает в себя право на нестандартную манеру изложения.

Проблема состоит в том, что шведская девочка – это одно из миллионов проявлений совершенно непонятного с точки зрения нормальной логики явления – массовой левизны сознания в развитых странах, где казалось бы, против коммунистической идеологии давно выработан стойкий иммунитет. Но странным образом, лево-либеральная идеология напрочь завладела умами европейской, да и американской публики. И уж если быть откровенным до конца придется напомнить, что эта игра – в нестареющую левизну – не вчера началась. Не зря же еще товарищ Ульянов-Ленин надеялся на помощь «полезных идиотов», имея в виду именно западную интеллектуальную элиту, профессоров, студентов, и творческую молодёжь, дико ненавидящих капитализм, и считающих собственные страны жуткими диктаторскими режимами.

Больше ста лет прошло с того времени, социализм построили и разрушили, целые страны и континенты изменили лицо – а призрак коммунизма как бродил по Европе, так и бродит. Представьте, что многие из живущих в процветающих демократических странах европейцы и американцы в значительной степени действительно, искренне считают свои страны исчадием зла. Маленькая шведская девочка рассказывает всему миру о том, что в Швеции детей лишают детства, и что она сама стала такой, какой стала, как раз поэтому – детская доля в Швеции – просто ужасна…

И ведь искренне верит. Примерно также искренне, как Эдвард Сноуден верит в то, что США прослушивают весь мир. Может, в этом и есть немалая доля правды. Но вот беда -бороться с прослушками в Штатах он вознамерился из России, где прослушивают в масштабе, который американцам и не приснится. Примерно также, как выдающийся режиссер Оливер Стоун считал великим политиком покойного венесуэльского лидера Уго Чавеса, который в реальности довел богатейшую страну до очередей за туалетной бумагой.

Также как левая европейская интеллигенция боготворила Фиделя Кастро, который 50 лет душил страну до такой степени, что люди готовы были рисковать жизнями, лишь бы из нее убраться. Так же как до сих пор на Западе одной из почитаемых и культовых персон является неповторимый авантюрист Че Гевара…

Также как великий музыкант Роджер Уотерс из «Пинк Флойд» поддерживает сирийский режим и солидарен с палестинцами, которые считают, что евреев следует сбросить в море. Всех до единого. Н-да…

Невероятные вещи происходят с левым западным сознанием - ругая капиталистические системы за бесчеловечное обращение с людьми, они поддерживают феодальные и олигархические режимы, которые с людьми обращаются в сотни раз хуже, чем самые живодерские западные корпорации. Как с этим-то быть, господа? Кто скажет?