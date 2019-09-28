Племянника Меган Маркл арестовали в Голливуде в невменяемом состоянии, он выкрикивал бессвязные фразы и был практически раздет, на нём было маленькое полотенце вокруг талии, об этом сообщает портал TMZ.

Источники в правоохранительных органах сообщили изданию, что родственник герцогини Сассекской Томас Дули был задержан полицейскими при попытке сбежать, его повалили на землю и скрутили.

Мужчина оказал сопротивление представителям закона и травмировал колено одному из них, поэтому его поведение расценивают как уголовное преступление.

Сейчас Дули находится в полицейском участке. По словам полиции, он был под воздействием наркотиков. Племянник Меган ожидает выкупа под залог в размере 25 тысяч долларов, ему грозит реальный тюремный срок.